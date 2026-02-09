Рейтинг@Mail.ru
16:32 09.02.2026
Посол во Франции назвал отношение Парижа к Москве политическими качелями
Посол во Франции назвал отношение Парижа к Москве политическими качелями
Главная "забава" французских властей в отношениях с Россией – это "политические качели", когда новые заявления Парижа не соответствуют ранее озвученным тезисам, РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:32:00+03:00
2026-02-09T16:33:00+03:00
Посол во Франции назвал отношение Парижа к Москве политическими качелями

Посол Мешков назвал политические качели забавой Франции в отношениях с Россией

Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Главная "забава" французских властей в отношениях с Россией – это "политические качели", когда новые заявления Парижа не соответствуют ранее озвученным тезисам, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
"Главная политическая забава во Франции власть предержащих – это, действительно, политические "качели". Сначала говорится одно, потом через какой-то промежуток времени говорится полностью противоположное. Это, кстати, не ситуация, которая сложилась после 2022 года, это практически было всегда в наших отношениях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Таким образом посол прокомментировал утверждения французской стороны о технической проработке контакта президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным и параллельные сообщения о подготовке Парижем новых санкций против России.
В конце января Макрон заявил, что Париж работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза. Он добавил, что Киев может рассчитывать на Париж в рамках "Коалиции желающих".
Ранее Макрон утверждал, что ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что подобные анонсы со стороны Макрона выглядят несерьезно и напоминают подготовку какого-то шоу. Министр отметил, что если у французского лидера действительно есть желание связаться с Путиным, то надо просто позвонить.
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Психопат". Новый план Макрона против России вызвал изумление во Франции
8 февраля, 15:14
 
