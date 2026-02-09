Рейтинг@Mail.ru
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины - РИА Новости, 09.02.2026
14:11 09.02.2026
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины - РИА Новости, 09.02.2026
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины
Министр обороны Украины Михаил Федоров утверждает, что Франция готовится передать Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, при этом их число украинский... РИА Новости, 09.02.2026
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины

Федоров: Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров утверждает, что Франция готовится передать Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, при этом их число украинский министр не уточняет.
В феврале 2025 года Себастьян Лекорню, занимавший на тот момент пост министра обороны Франции, заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.
"Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
