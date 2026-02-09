Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля
18:04 09.02.2026
Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля
Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля - РИА Новости, 09.02.2026
Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля
Образовательная онлайн-программа по финансовой грамотности в рамках форума в сфере финансов и инвестиций "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля, сообщает организатор... РИА Новости, 09.02.2026
2026
форум, образование, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Форум, Образование, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля

Финансовый форум "ТОЛК 2026" будет включать образовательную онлайн-программу

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Образовательная онлайн-программа по финансовой грамотности в рамках форума в сфере финансов и инвестиций "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля, сообщает организатор мероприятия - Т-Банк.
Онлайн-интенсив по финансовой грамотности — это пошаговая образовательная программа, рассчитанная на широкую аудиторию с разным уровнем финансовой и инвестиционной грамотности. Фокусом ТОЛК в этом году станет формирование личной финансовой стратегии на 2026 год, уточняет организатор. Участники бесплатной программы узнают о методах, которые применяются с целью сформировать подушку безопасности с любым бюджетом, о потенциальных возможностях получать доход от инвестиций, сохранить капитал с помощью инвестиционных инструментов, накопить на квартиру и получать дополнительную пенсию.
За неделю до начала интенсива, 25 марта на интерактивной платформе пользователям откроются видеоуроки с основами финансовой грамотности и инвестиций, чтобы было легче начать интенсив. Участники смогут пройти тестирование и получить рекомендации по персональному образовательному маршруту под свой уровень подготовки, а также освоить базовые принципы финансовой грамотности в своем темпе.
С 1 по 4 апреля пройдет четырехдневная live-программа, на которой эксперты в прямом эфире расскажут простыми словами, что такое инвестиции, для каких целей можно инвестировать и какие стратегии актуальны для 2026 года.
Форум "ТОЛК 26" ― это экосистема мероприятий о финансах и инвестициях для всех релевантных аудиторий: от профессиональных трейдеров, бизнеса и регуляторов до всех россиян, которые хотят повысить свой уровень жизни через грамотное управление личными финансами. В этом году мероприятия форума, которые продут с 25 марта по 18 апреля, помимо образовательного интенсива будут включать деловой "ТОЛК ФОРУМ: Экономика. Технологии. Человек" с участием фигур российского финансового рынка и конференцию "Толк.pro" для трейдеров, инвесторов и всех, кто хочет ими стать.
 
ФорумОбразованиеТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
