Онлайн-интенсив по финграмотности в рамках "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Образовательная онлайн-программа по финансовой грамотности в рамках форума в сфере финансов и инвестиций "ТОЛК 2026" пройдет 1-4 апреля, сообщает организатор мероприятия - Т-Банк.

Онлайн-интенсив по финансовой грамотности — это пошаговая образовательная программа, рассчитанная на широкую аудиторию с разным уровнем финансовой и инвестиционной грамотности. Фокусом ТОЛК в этом году станет формирование личной финансовой стратегии на 2026 год, уточняет организатор. Участники бесплатной программы узнают о методах, которые применяются с целью сформировать подушку безопасности с любым бюджетом, о потенциальных возможностях получать доход от инвестиций, сохранить капитал с помощью инвестиционных инструментов, накопить на квартиру и получать дополнительную пенсию.

За неделю до начала интенсива, 25 марта на интерактивной платформе пользователям откроются видеоуроки с основами финансовой грамотности и инвестиций, чтобы было легче начать интенсив. Участники смогут пройти тестирование и получить рекомендации по персональному образовательному маршруту под свой уровень подготовки, а также освоить базовые принципы финансовой грамотности в своем темпе.

С 1 по 4 апреля пройдет четырехдневная live-программа, на которой эксперты в прямом эфире расскажут простыми словами, что такое инвестиции, для каких целей можно инвестировать и какие стратегии актуальны для 2026 года.