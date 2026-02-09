Рейтинг@Mail.ru
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/finlyandiya-2073084714.html
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена - РИА Новости, 09.02.2026
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
Финский апелляционный суд в понедельник заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T00:18:00+03:00
2026-02-09T00:18:00+03:00
в мире
финляндия
донбасс
хельсинки
воислав торден (ян петровский)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996636365_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_26838a9440c3b53da9a505bd68097af0.jpg
https://ria.ru/20260109/sud-2067032922.html
https://ria.ru/20251105/finlyandiya-2053003101.html
финляндия
донбасс
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996636365_170:0:1190:765_1920x0_80_0_0_aa4cbd68ee890a723922cac700f056ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, донбасс, хельсинки, воислав торден (ян петровский)
В мире, Финляндия, Донбасс, Хельсинки, Воислав Торден (Ян Петровский)
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена

Россиянина Тордена заслушают в финском апелляционном суде в понедельник

© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : соцсети
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финский апелляционный суд в понедельник заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе.
Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки в понедельник.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Защита россиянина Тордена потребовала оправдания
9 января, 18:48
Как ранее рассказала РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина, Торден будет находиться в зале суда, прессе разрешат вести съемку. На предыдущих заседаниях аудио- и видеозапись были запрещены.
Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях" в Донбассе в 2014 году и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиянин Торден живет в финской тюрьме на хлебе и воде, сообщила адвокат
5 ноября 2025, 16:45
 
В миреФинляндияДонбассХельсинкиВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала