Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
Финский апелляционный суд в понедельник заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финский апелляционный суд в понедельник заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе.
Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки в понедельник.
Как ранее рассказала РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина, Торден будет находиться в зале суда, прессе разрешат вести съемку. На предыдущих заседаниях аудио- и видеозапись были запрещены.
Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях" в Донбассе в 2014 году и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.