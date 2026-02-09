Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Финский апелляционный суд в понедельник заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе.

Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки в понедельник.

Как ранее рассказала РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина, Торден будет находиться в зале суда, прессе разрешат вести съемку. На предыдущих заседаниях аудио- и видеозапись были запрещены.

Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях" в Донбассе в 2014 году и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.