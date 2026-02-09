Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий смены власти в Иране в случае возможной военной атаки.
По его словам, возможный ответ Тегерана в виде ударов по американским военным базам приведёт к резкому расширению конфликта и затронет не только военную, но и энергетическую сферу. Министр подчеркнул, что такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности и негативно скажется на усилиях по борьбе с терроризмом.
Фидан отметил, что Анкара не заинтересована в развитии событий по этому пути и выступает за предотвращение эскалации, которая может иметь далеко идущие последствия для всего региона.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.