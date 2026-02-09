Рейтинг@Mail.ru
Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/fidan-2073317748.html
Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки
Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки - РИА Новости, 09.02.2026
Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий смены власти в Иране в случае возможной военной атаки. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:09:00+03:00
2026-02-09T21:09:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
хакан фидан
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087318_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_46c3157b8afb482c0879030de27ef074.jpg
https://ria.ru/20260209/iran-2073255148.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073237025.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067087318_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e6d672d4c848edfc7025a1fdd80a3d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, хакан фидан, аббас аракчи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Аббас Аракчи
Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже в случае военной атаки

CNN Türk: Фидан назвал маловероятной смену власти в Иране даже при военной атаке

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий смены власти в Иране в случае возможной военной атаки.
"Нет, не думаю", — заявил Фидан в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на вопрос о перспективах политических изменений в Иране в условиях силового давления.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
Вчера, 17:12
По его словам, возможный ответ Тегерана в виде ударов по американским военным базам приведёт к резкому расширению конфликта и затронет не только военную, но и энергетическую сферу. Министр подчеркнул, что такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности и негативно скажется на усилиях по борьбе с терроризмом.
Фидан отметил, что Анкара не заинтересована в развитии событий по этому пути и выступает за предотвращение эскалации, которая может иметь далеко идущие последствия для всего региона.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
Вчера, 16:11
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампХакан ФиданАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала