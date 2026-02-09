Мацуев, Абдразаков и Репин: кто выступит на Зимнем фестивале Башмета в Сочи

Пианист Денис Мацуев, бас Ильдар Абдразаков и скрипач Вадим Репин выступят на официальном открытии XIXЗимнего международного фестиваля искусств в Сочи, который проходит под руководством всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета. Среди гостей фестиваля в этом году – исполнители из Италии и Германии, кубинские джазмены и танцевальные коллективы из ЮАР и Китая. Подробнее об участниках фестиваля – в обзоре РИА Новости.

Лучшие солисты

Гала-концерт, открывающий фестиваль, состоится 19 февраля в Зимнем театре. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся солисты – Денис Мацуев, Вадим Репин, Ильдар Абдразаков, а также творческие коллективы – камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет.

В качестве дирижера маэстро примет участие во многих концертах фестиваля. Он также выйдет на сцену и в заключительный вечер – гала-концерт, закрывающий фестиваль, состоится 28 февраля. В этот вечер на сцене Зимнего театра соберутся ведущие музыканты и творческие коллективы: Юрий Башмет, Витторио Григоло, Джулиана Григорян, Александр Князев, Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства" Ильдар Абдразаков © Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства" Ильдар Абдразаков

Музыканты из Италии и Германии

В этом году в Сочи приедут музыканты из Италии, Германии и Кубы. Тенор Витторио Григоло выйдет на сцену в вечер закрытия, а итальянский оркестр La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца представят 25 февраля одну из главных премьер фестиваля – барочную комическую оперу "Деревенский философ" Бальдассаре Галуппи. Оркестр был создан в 1990 году, в его репертуаре – произведения в основном конца XVII – первой половины XVIII веков, которые музыканты исполняют на исторических инструментах.

Европейские органисты примут участие в специальном Органном марафоне, который пройдет в рамках фестиваля в Зале камерной и органной музыки 21 февраля. В этот день, начиная с полудня, запланированы концерты троих исполнителей.

Первым выступит Иван-Богдан Райнке, органист венгерско-немецкого происхождения, который на сегодняшний день служит в католическом храме Святого Христофора в Вольфсбурге.

Второе имя в афише – Штефан Кисслинг – в течение почти 10 лет работал в церкви Святого Фомы в Лейпциге, всемирно известной как важнейшее место работы Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант активно гастролирует и известен как исполнитель, в том числе, современной органной музыки.

Третий участник марафона – Дэнни Вильке. Музыкант выступает с сольными концертами в разных странах и сотрудничает с ведущими немецкими симфоническими коллективами, среди которых Лейпцигский оркестр Гевандхауса и оркестр Дрезденской филармонии.

Кубинские джазмены

© Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства" CUBAN SAX QUINTET © Фото предоставлено пресс-службой "Русского концертного агентства" CUBAN SAX QUINTET

Вечер 23 февраля будет посвящен на фестивале джазовой музыке. В этот день выступит кубинский Квинтет саксофонов – обладатели гран-при музыкальной премии Cubadisco в категории "Лучший инструментальный альбом" (2019). Музыканты сочетают кубинские музыкальные традиции и дух современного джаза.

В состав квинтета входят пять выдающихся саксофонистов, которые поражают своей виртуозностью и энергией. Оригинальная идея создания группы принадлежит Херману Веласко, который вместе с Сезаром Лопесом является автором и аранжировщиком большинства композиций квинтета. Огромный вклад в интерпретацию произведений вносит Альфред Томпсон, его импровизации отличаются музыкальным мастерством, воображением, использованием новаторских приемов исполнения. Безупречное интонирование и импровизационный талант каждого из музыкантов делают звучание квинтета неповторимым и индивидуальным. Музыканты сохраняют самые лучшие традиции звучания джазового саксофона, подчеркивая значение этого инструмента в развитии кубинской музыкальной истории.