Фестиваль "Вкусы России" в этом году пройдет не только в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Фестиваль "Вкусы России", который в прошлом году проводился в четвертый раз на ВДНХ в Москве, планируют проводить и в других субъектах России, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.
"В этом году будет уже пятая юбилейная выставка "Вкусы России". В прошлом году у нас на эту выставку пришло порядка полутора миллионов человек. Выставка проходила на ВДНХ. В этом году планируем, помимо Москвы
, распространить эти мероприятия, в том числе и на субъекты Российской Федерации", - сказал Боровой на пленарной сессии выставки "Продэкспо-2026".
Комплексная программа продвижения региональных продуктовых брендов "Вкусы России" реализуется министерством сельского хозяйства по поручению президента России Владимира Путина
. Целями программы являются знакомство граждан с богатством гастрономической культуры страны и поддержка региональных товаропроизводителей.
В рамках этой программы в Москве на ВДНХ в августе прошлого года в четвертый раз проходил гастрономический фестиваль "Вкусы России", в котором приняли участие 75 регионов страны. Фестиваль посетили более 1,5 миллиона человек.