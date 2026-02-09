Фестиваль "Вкусы России" в этом году пройдет не только в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Фестиваль "Вкусы России", который в прошлом году проводился в четвертый раз на ВДНХ в Москве, планируют проводить и в других субъектах России, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.

В рамках этой программы в Москве на ВДНХ в августе прошлого года в четвертый раз проходил гастрономический фестиваль "Вкусы России", в котором приняли участие 75 регионов страны. Фестиваль посетили более 1,5 миллиона человек.