РЭЦ может в мае провести фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии
11:38 09.02.2026 (обновлено: 12:12 09.02.2026)
РЭЦ может в мае провести фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии
Российский экспортный центр (РЭЦ) прорабатывает возможность провести ярмарку-фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии в мае текущего года, рассказала... РИА Новости, 09.02.2026
саудовская аравия
персидский залив
вероника никишина
саудовская аравия, персидский залив, вероника никишина, технологии
Саудовская Аравия, Персидский залив, Вероника Никишина, Технологии
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде
Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) прорабатывает возможность провести ярмарку-фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии в мае текущего года, рассказала РИА Новости гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы хотим предложить Саудовской Аравии где-нибудь в мае этого года провести такой же фестиваль "Сделано в России". Сейчас мы ведем переговоры с хозяевами, потому что без хозяев и без административной поддержки невозможно приехать в гости и поставить свои стенды. Мы надеемся, что у нас действительно все сложится", - сказала Никишина в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Комплекс R-SAVER-1 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия представит безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде
8 февраля, 09:09
Глава РЭЦ добавила, что в странах Персидского залива при проведении фестивалей важно живое человеческое общение. Кроме того, ярмарка "Сделано в России" сопровождается выступлением артистов из регионов, показами многообразия культуры страны.
"У нас очень большие планы по сценарию. Каждый фестиваль мы придумываем все новое. Новые активности с нашими партнерами, поэтому если все сложится - это будет очень интересно и ярко", - отметила Никишина.
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
8 февраля, 13:32
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
8 февраля, 13:32
 
Саудовская АравияПерсидский заливВероника НикишинаТехнологии
 
 
Заголовок открываемого материала