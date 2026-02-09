РЭЦ может в мае провести фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) прорабатывает возможность провести ярмарку-фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии в мае текущего года, рассказала РИА Новости гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы хотим предложить Саудовской Аравии где-нибудь в мае этого года провести такой же фестиваль "Сделано в России". Сейчас мы ведем переговоры с хозяевами, потому что без хозяев и без административной поддержки невозможно приехать в гости и поставить свои стенды. Мы надеемся, что у нас действительно все сложится", - сказала Никишина в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Глава РЭЦ добавила, что в странах Персидского залива при проведении фестивалей важно живое человеческое общение. Кроме того, ярмарка "Сделано в России" сопровождается выступлением артистов из регионов, показами многообразия культуры страны.
"У нас очень большие планы по сценарию. Каждый фестиваль мы придумываем все новое. Новые активности с нашими партнерами, поэтому если все сложится - это будет очень интересно и ярко", - отметила Никишина.