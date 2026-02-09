Рейтинг@Mail.ru
22:26 09.02.2026
Сийярто раскритиковал ЕС за желание принять Украину быстрее Грузии
2026-02-09T22:26:00+03:00
2026-02-09T22:26:00+03:00
в мире
грузия
украина
венгрия
мака бочоришвили
петер сийярто
евросоюз
в мире, грузия, украина, венгрия, мака бочоришвили, петер сийярто, евросоюз
В мире, Грузия, Украина, Венгрия, Мака Бочоришвили, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто раскритиковал ЕС за желание принять Украину быстрее Грузии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Евросоюз за желание принять Украину в сообщество быстрее, чем Грузию, потому что евроинтеграция Киева несет опасность для ЕС.
"Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сийярто выступил с серьезным обвинением к ЕС из-за произошедшего на Украине
Вчера, 20:27
По его словам, стремясь поскорее включить Украину в ЕС и не пуская туда Грузию, Брюссель "совершает огромную ошибку".
Сийярто напомнил, что Венгрия всегда поддерживала избранное правительство Грузии и не соглашалась с санкциями ЕС против грузинского руководства.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии, несмотря на решение ЕС его приостановить.
В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций ЕС против руководства полиции Грузии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
8 февраля, 22:46
 
В миреГрузияУкраинаВенгрияМака БочоришвилиПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
