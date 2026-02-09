Сийярто раскритиковал ЕС за желание принять Украину быстрее Грузии

БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Евросоюз за желание принять Украину в сообщество быстрее, чем Грузию, потому что евроинтеграция Киева несет опасность для ЕС.
"Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.
Сийярто напомнил, что Венгрия всегда поддерживала избранное правительство Грузии и не соглашалась с санкциями ЕС против грузинского руководства.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии, несмотря на решение ЕС его приостановить.
В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций ЕС против руководства полиции Грузии.