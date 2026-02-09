Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас считает бесполезной идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине, полагая, что его никто не стал бы слушать.
Итальянская газета Repubblica 6 февраля сообщила, что руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией. Ранее инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. В конце января издание Euractiv сообщало, что с этой же идеей выступил и глава чешского МИД Петр Мацинка.
"Я определенно не считаю целесообразным обсуждать, может ли кто-то быть мирным посредником со стороны Европы. Это как крепить к телеге пятое колесо. Никто не стал бы слушать европейца, не имеющего сильного послания: ни американцы со стороны (президента США Дональда - ред.) Трампа, ни русские", - заявил Террас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путины. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.