Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине - РИА Новости, 09.02.2026
11:43 09.02.2026
Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине
Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине
Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас считает бесполезной идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию РИА Новости, 09.02.2026
Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине

Депутат ЕП Террас назвал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине бесполезной

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас считает бесполезной идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине, полагая, что его никто не стал бы слушать.
Итальянская газета Repubblica 6 февраля сообщила, что руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией. Ранее инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. В конце января издание Euractiv сообщало, что с этой же идеей выступил и глава чешского МИД Петр Мацинка.
"Я определенно не считаю целесообразным обсуждать, может ли кто-то быть мирным посредником со стороны Европы. Это как крепить к телеге пятое колесо. Никто не стал бы слушать европейца, не имеющего сильного послания: ни американцы со стороны (президента США Дональда - ред.) Трампа, ни русские", - заявил Террас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путины. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
