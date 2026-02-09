Депутат ЕП раскритиковал идею назначить спецпосланника ЕС по Украине

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас считает бесполезной идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине, полагая, что его никто не стал бы слушать.