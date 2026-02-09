https://ria.ru/20260209/evropa-2073110471.html
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:37:00+03:00
2026-02-09T08:37:00+03:00
2026-02-09T08:38:00+03:00
в мире
россия
европа
центральная азия
сергей лавров
закавказье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20260201/rossija-2071548228.html
россия
европа
центральная азия
закавказье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, центральная азия, сергей лавров, закавказье
В мире, Россия, Европа, Центральная Азия, Сергей Лавров, Закавказье
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Лавров: Европа пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте