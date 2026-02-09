Рейтинг@Mail.ru
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 09.02.2026 (обновлено: 08:38 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/evropa-2073110471.html
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:37:00+03:00
2026-02-09T08:38:00+03:00
в мире
россия
европа
центральная азия
сергей лавров
закавказье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20260201/rossija-2071548228.html
россия
европа
центральная азия
закавказье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, центральная азия, сергей лавров, закавказье
В мире, Россия, Европа, Центральная Азия, Сергей Лавров, Закавказье
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров

Лавров: Европа пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«

"Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на евразийском континенте, пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, между нами и нашими друзьями в Закавказье", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Он также подчеркнул, что европейцы "продираются" в черноморский регион, игнорируя Организацию черноморского сотрудничества. По его словам, точно так же они действуют в Арктике.
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
1 февраля, 14:13
 
В миреРоссияЕвропаЦентральная АзияСергей ЛавровЗакавказье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала