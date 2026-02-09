При этом профессор подчеркнул, что европейские страны ведут себя в высшей степени нерационально, действуя в рамках русофобской идеологии.

"Итак, Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий", — добавил Хадсон.