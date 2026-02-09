Рейтинг@Mail.ru
"Роковое решение". На Западе раскрыли стратегический план по разделу России
01:26 09.02.2026
"Роковое решение". На Западе раскрыли стратегический план по разделу России
Европа разрушает собственную экономику, расходуя средства на милитаризацию, якобы необходимую для защиты от выдуманной угрозы со стороны России, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, европа, россия, нато, владимир путин
В мире, Европа, Россия, НАТО, Владимир Путин
Профессор Хадсон: ЕС разрушает свою экономику из-за мнимой российской угрозы

© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Европа разрушает собственную экономику, расходуя средства на милитаризацию, якобы необходимую для защиты от выдуманной угрозы со стороны России, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы. Но европейская армия не может развиваться, потому что армия, как и промышленность, нуждается в технологиях <…>, а технологии — это электричество. <…> Но Запад не будет импортировать энергию из России, <…> потому что находится в расовой войне с ней", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
При этом профессор подчеркнул, что европейские страны ведут себя в высшей степени нерационально, действуя в рамках русофобской идеологии.
"Итак, Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий", — добавил Хадсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
 
