В Эстонии заявили, что президенту стоит говорить об идеях не через СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что если у президента страны Алара Кариса есть предложения по изменению внешней политики, то это надо сообщать на переговорах, а не через СМИ.

"Если у президента есть предложения по изменению внешней политики, то это надо делать за столом переговоров, а не через СМИ. Пока таких предложений мы не получали", - заявил он в интервью радиостанции Vikerraadio, принадлежащей телерадиокомпании ERR.