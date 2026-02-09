Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии заявили, что президенту стоит говорить об идеях не через СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
14:14 09.02.2026
В Эстонии заявили, что президенту стоит говорить об идеях не через СМИ
В Эстонии заявили, что президенту стоит говорить об идеях не через СМИ
В Эстонии заявили, что президенту стоит говорить об идеях не через СМИ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что если у президента страны Алара Кариса есть предложения по изменению внешней политики, то это надо сообщать на переговорах, а не через СМИ.
"Если у президента есть предложения по изменению внешней политики, то это надо делать за столом переговоров, а не через СМИ. Пока таких предложений мы не получали", - заявил он в интервью радиостанции Vikerraadio, принадлежащей телерадиокомпании ERR.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, заявил, что вести переговоры с Москвой не намерен, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цели СВО, безусловно, будут достигнуты.
