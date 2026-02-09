https://ria.ru/20260209/es-2073312574.html
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", пишут СМИ
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", пишут СМИ
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:34:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
евросоюз
башнефть
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", пишут СМИ
Reuters: ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть"