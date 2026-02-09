Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
20:20 09.02.2026 (обновлено: 20:29 09.02.2026)
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ
Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2026
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ

Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
Вчера, 19:02
Россия Евросоюз В мире Москва Владимир Путин
 
 
