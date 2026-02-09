https://ria.ru/20260209/es-2073303626.html
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ
Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:20:00+03:00
2026-02-09T20:20:00+03:00
2026-02-09T20:29:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260209/es-2073281425.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, москва, владимир путин
Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Владимир Путин
ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ
Reuters: ЕС в рамках санкций против России хочет запретить импорт соли и кремния
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении.
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.