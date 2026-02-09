ЕС хочет включить соль и пушнину из России в санкционный список, пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.

"Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении.