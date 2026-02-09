Рейтинг@Mail.ru
"Неформальная война". В ФРГ выступили с дерзким заявлением в адрес России
03:11 09.02.2026
"Неформальная война". В ФРГ выступили с дерзким заявлением в адрес России
Евросоюзу требуется концепт российской угрозы для политических целей, заявил немецкий юрист, политолог Эрик Йохем в эфире YouTube-канала.
"Неформальная война". В ФРГ выступили с дерзким заявлением в адрес России

Политолог Йохем: Европе необходима российская угроза для достижения суверенитета

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюзу требуется концепт российской угрозы для политических целей, заявил немецкий юрист, политолог Эрик Йохем в эфире YouTube-канала.
"ЕС уже дошел до двадцатого пакета санкций. <…> Это неформальная война против России. Нет официального объявления войны — за исключением заявления Анналены Бербок, но она, по сути, очень точно описала ментальное состояние ЕС, который действительно психологически находится в состоянии войны с Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
Вместе с тем Йохем подчеркнул, что власти Евросоюза целенаправленно вводят в заблуждение свое население, обвиняя Россию в агрессивности.
"Россия борется за свой собственный суверенитет — за право сказать: я не хочу, чтобы на моей границе мне кто-то угрожал и шантажировал меня. <…> Но эта борьба за суверенитет порождает стремление к суверенитету внутри ЕС. Именно поэтому ЕС нуждается в угрозе со стороны России, которой на самом деле не существует. Россия, конечно, не собирается нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Но ЕС должен это утверждать. <…> Ему нужен противник, от которого он будет отталкиваться, чтобы достичь суверенитета", — добавил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Поцелуй Иуды: эта отвратительная ложь быстро погубит Россию
2 февраля, 08:00
 
