В Конгрессе призвали не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала не допустить перевода сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в тюрьму в столице США Вашингтоне.
"Ее (Максвелл - ред.) перевели в очень комфортную тюрьму (в Техасе - ред.). Теперь собираются попытаться перевести ее в тюрьму в Вашингтоне. Она не заслуживает никакого особого обращения. Торговцы детьми заслуживают одного наказания", - написала Луна в соцсети X.
Луна также отметила, что Максвелл теперь утверждает о том, что она якобы сама была жертвой ныне покойного предпринимателя, замешанного в секс-торговле.
В 2021 году Максвелл начала отбывать свой 20-летний срок за преступления в связке с Эпштейном в федеральном исправительном учреждении в Таллахасси, Флорида. Однако в августе 2025 года была переведена в федеральную тюрьму с пониженной охраной и более комфортными условиями содержания в Брайане, штат Техас, где ей остается отбывать еще около 11 лет своего срока.
Ранее в понедельник Максвелл ожидаемо отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями Эпштейна, сославшись на свои права в рамках пятой поправки к Конституции США.