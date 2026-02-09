Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе призвали не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне - РИА Новости, 09.02.2026
22:14 09.02.2026
В Конгрессе призвали не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне
В Конгрессе призвали не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Техас, Анна Паулина Луна
В Конгрессе призвали не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне

Конгрессвумен Луна просит не переводить сообщницу Эпштейна в тюрьму в Вашингтоне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала не допустить перевода сообщницы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в тюрьму в столице США Вашингтоне.
"Ее (Максвелл - ред.) перевели в очень комфортную тюрьму (в Техасе - ред.). Теперь собираются попытаться перевести ее в тюрьму в Вашингтоне. Она не заслуживает никакого особого обращения. Торговцы детьми заслуживают одного наказания", - написала Луна в соцсети X.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Экс-министра Франции охраняет полиция после угроз из-за связей с Эпштейном
Вчера, 21:46
Луна также отметила, что Максвелл теперь утверждает о том, что она якобы сама была жертвой ныне покойного предпринимателя, замешанного в секс-торговле.
В 2021 году Максвелл начала отбывать свой 20-летний срок за преступления в связке с Эпштейном в федеральном исправительном учреждении в Таллахасси, Флорида. Однако в августе 2025 года была переведена в федеральную тюрьму с пониженной охраной и более комфортными условиями содержания в Брайане, штат Техас, где ей остается отбывать еще около 11 лет своего срока.
Ранее в понедельник Максвелл ожидаемо отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями Эпштейна, сославшись на свои права в рамках пятой поправки к Конституции США.
Пара шотландских флагов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Шотландии призвали к отставке Стармера из-за скандала с делом Эпштейна
Вчера, 19:13
 
