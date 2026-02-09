https://ria.ru/20260209/elbrus-2073239606.html
На Эльбрусе канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра
На Эльбрусе канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра - РИА Новости, 09.02.2026
На Эльбрусе канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра
Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 09.02.2026
НАЛЬЧИК, 9 фев - РИА Новости. Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
Утром в понедельник из-за ветра свыше 15 метров в секунду была закрыта верхняя очередь канатной дороги Мир – Гарабаши. Остальные четыре очереди функционировали в обычном режиме.
"Канатные дороги Кругозор – Мир, Азау – Кругозор, Мир 2 – Баштала, Баштала – Чиран закрываются в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении.