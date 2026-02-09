Рейтинг@Mail.ru
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе - РИА Новости, 09.02.2026
11:20 09.02.2026 (обновлено: 15:31 09.02.2026)
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе - РИА Новости, 09.02.2026
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе
Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2026
Новости
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге девятиклассник умер на перемене в школе

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительной информации, сегодня около 9:35 утра учащийся девятого класса, 2010 года рождения, после урока физической культуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалетную комнату, где потерял сознание", — рассказали в ведомстве.
Школьники, которые оказались там в тот момент, позвали на помощь учителей и медработника.
"Прибывшей бригадой скорой помощи учащемуся были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти несовершеннолетнего не удалось", — добавили в пресс-службе.
В мэрии рассказали, что подросток состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. Информация о том, что до этого он курил, не подтверждается ни другими школьниками, ни медиками реанимационной бригады, уточнили в администрации.
Инцидент произошел в школе № 181. Прокуратура проводит там проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья.
Позже стало известно, что региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
