Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

"По предварительной информации, сегодня около 9:35 утра учащийся девятого класса, 2010 года рождения, после урока физической культуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалетную комнату, где потерял сознание", — рассказали в ведомстве.

Школьники, которые оказались там в тот момент, позвали на помощь учителей и медработника.

"Прибывшей бригадой скорой помощи учащемуся были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти несовершеннолетнего не удалось", — добавили в пресс-службе.

В мэрии рассказали, что подросток состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. Информация о том, что до этого он курил, не подтверждается ни другими школьниками, ни медиками реанимационной бригады, уточнили в администрации.

Инцидент произошел в школе № 181. Прокуратура проводит там проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья.