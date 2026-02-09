https://ria.ru/20260209/ekaterinburg-2073146020.html
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе - РИА Новости, 09.02.2026
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе
Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:20:00+03:00
2026-02-09T11:20:00+03:00
2026-02-09T15:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073158480_0:0:1144:644_1920x0_80_0_0_cb3a6f679dce17d3464d24e47f777d4b.jpg
https://ria.ru/20260209/trenirovka-2073145868.html
https://ria.ru/20260206/strelba-2072652960.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073158480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85506135b60932a67cb5df99bbe30620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Девятиклассник умер на перемене в екатеринбургской школе
В Екатеринбурге девятиклассник умер на перемене в школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости.
Ученик одной из школ Екатеринбурга умер на перемене после урока физкультуры, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры
.
"По предварительной информации, сегодня около 9:35 утра учащийся девятого класса, 2010 года рождения, после урока физической культуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалетную комнату, где потерял сознание", — рассказали в ведомстве.
Школьники, которые оказались там в тот момент, позвали на помощь учителей и медработника.
"Прибывшей бригадой скорой помощи учащемуся были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти несовершеннолетнего не удалось", — добавили в пресс-службе.
В мэрии рассказали, что подросток состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. Информация о том, что до этого он курил, не подтверждается ни другими школьниками, ни медиками реанимационной бригады, уточнили в администрации.
Инцидент произошел в школе № 181. Прокуратура проводит там проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья.
Позже стало известно, что региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.