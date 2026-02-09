Рейтинг@Mail.ru
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ek-2073244834.html
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России - РИА Новости, 09.02.2026
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России
Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри сообщила на брифинге о пересмотре оценки последствий нефтяных санкций и считает полный запрет морского экспорта нефти... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:37:00+03:00
2026-02-09T16:37:00+03:00
экономика
россия
москва
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260130/es-2071331147.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, еврокомиссия
Экономика, Россия, Москва, Еврокомиссия
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России

Макгарри: ЕК считает запрет морского экспорта нефти из РФ некритичным для рынков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри сообщила на брифинге о пересмотре оценки последствий нефтяных санкций и считает полный запрет морского экспорта нефти из РФ некритичным для стабильности рынков.
Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти.
"Что касается опасений рыночной нестабильности: когда мы выдвигаем такие предложения, мы анализируем возможные последствия. Так что, очевидно, оценка изменилась, если мы выдвигаем это предложение", - ответила она на вопрос, почему ЕК предлагает отменить потолок цен на нефти из РФ и перейти к полному запрету.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
30 января, 19:31
 
ЭкономикаРоссияМоскваЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала