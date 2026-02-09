https://ria.ru/20260209/ek-2073244834.html
В ЕК оценили полный запрет морского экспорта нефти из России
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри сообщила на брифинге о пересмотре оценки последствий нефтяных санкций и считает полный запрет морского экспорта нефти из РФ некритичным для стабильности рынков.
Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти.
"Что касается опасений рыночной нестабильности: когда мы выдвигаем такие предложения, мы анализируем возможные последствия. Так что, очевидно, оценка изменилась, если мы выдвигаем это предложение", - ответила она на вопрос, почему ЕК предлагает отменить потолок цен на нефти из РФ и перейти к полному запрету.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.