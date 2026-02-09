БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри сообщила на брифинге о пересмотре оценки последствий нефтяных санкций и считает полный запрет морского экспорта нефти из РФ некритичным для стабильности рынков.

Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти.

"Что касается опасений рыночной нестабильности: когда мы выдвигаем такие предложения, мы анализируем возможные последствия. Так что, очевидно, оценка изменилась, если мы выдвигаем это предложение", - ответила она на вопрос, почему ЕК предлагает отменить потолок цен на нефти из РФ и перейти к полному запрету.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.