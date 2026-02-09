Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом - РИА Новости, 09.02.2026
10:24 09.02.2026 (обновлено: 10:27 09.02.2026)
Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом
Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом - РИА Новости, 09.02.2026
Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом
Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий...
2026
египет, россия, георгий борисенко, сша
Египет, Россия, Георгий Борисенко, США
Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом

Борисенко: товарооборот между РФ и Египтом в 2025 году превысил $10,5 млрд

КАИР, 9 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиарда долларов США. Это новый рекорд", - сообщил Борисенко.
Он упомянул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 9,3 миллиарда долларов США.
По словам Борисенко, на египетский рынок поступают различные виды российской продукции, в том числе технические изделия.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
8 февраля, 09:55
 
ЕгипетРоссияГеоргий БорисенкоСША
 
 
