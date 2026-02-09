Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе. Архивное фото

Сфинкс и пирамида Хеопса в Гизе

Российский посол рассказал о рекордном товарообороте с Египтом

КАИР, 9 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Торговля между Россией Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиарда долларов США . Это новый рекорд", - сообщил Борисенко

Он упомянул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 9,3 миллиарда долларов США.