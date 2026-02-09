Ефимов: завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Будущая конечная станция Арбатско-Покровской линии метро строится с оборотными тупиками. Для них и самого станционного комплекса создается единый котлован протяженностью около 740 метров. Так, почти на 95% выполнены его ограждающие конструкции и на 90% завершен вынос инженерных коммуникаций – трубопроводов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Кроме того, строители осуществили переустройство более 94 тысяч метров кабеля, говорится в сообщении.

В нем также оказывается, что ежедневно на объекте работают до 300 человек и 30 единиц спецтехники.

"Гольяново" – станция мелкого заложения с платформой островного типа, куда пассажиры смогут попасть через два подземных вестибюля с обеих сторон Уссурийской улицы.