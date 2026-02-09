https://ria.ru/20260209/efimov-2073174231.html
Ефимов: завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново"
Ефимов: завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново" - РИА Новости, 09.02.2026
Ефимов: завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново"
В Москве завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:05:00+03:00
2026-02-09T14:05:00+03:00
2026-02-09T14:05:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново"
Ефимов: строители завершают подготовку котлована для станции метро "Гольяново"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве завершается подготовка котлована для станции метро "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Будущая конечная станция Арбатско-Покровской линии метро строится с оборотными тупиками. Для них и самого станционного комплекса создается единый котлован протяженностью около 740 метров. Так, почти на 95% выполнены его ограждающие конструкции и на 90% завершен вынос инженерных коммуникаций – трубопроводов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, строители осуществили переустройство более 94 тысяч метров кабеля, говорится в сообщении.
В нем также оказывается, что ежедневно на объекте работают до 300 человек и 30 единиц спецтехники.
"Гольяново" – станция мелкого заложения с платформой островного типа, куда пассажиры смогут попасть через два подземных вестибюля с обеих сторон Уссурийской улицы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте проходки правого перегонного тоннеля от "Щелковской" до станции "Гольяново".