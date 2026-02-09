Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два участка суммарной площадью 2,12 гектара реорганизуют по проекту комплексного развития территории на проспекте Мира в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Редевелопмент предстоит провести на участке по адресу проспект Мира, 122, расположенном в районе с развитой инфраструктурой поблизости от станций метро "Алексеевская" и "ВДНХ". Как уточнил замглавы города, сквер с детской площадкой, входящий в границы проекта, сохранится на прежнем месте.

"Проект КРТ в Алексеевском районе нацелен на качественное обновление торгового комплекса "Ярославский" и прилегающей к нему территории. Градостроительный потенциал развития двух участков общей площадью 2,12 гектара превысит 20 тысяч квадратных метров. Из них 16 тысяч квадратных метров придется на новое строительство, а около 4 тысяч квадратных метров существующих объектов реконструируют. В результате в Алексеевском районе появится современное многофункциональное пространство, отвечающее высоким стандартам качества и безопасности", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что проект КРТ в планах реализовать за шесть лет. Так, на одном из участков будут реконструированы объекты торгово-бытового назначения общей площадью 3,94 тысячи "квадратов", а также построен розничный рынок на более чем 5 тысяч квадратных метров. Современный административно-офисный центр на 11,3 тысячи "квадратов" возведут на соседнем участке – на трех этажах здания разместят паркинг на 74 машино-места.

Как подчеркнули в пресс-службе столичного градостроительного комплекса, благодаря проекту КРТ в Алексеевском районе будет создано примерно 370 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 6,39 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет приближен к 176,43 миллиона рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал два новых проекта комплексного развития территорий на общей площади 28,86 гектара в районах Коммунарка и Капотня. Там построят свыше 220 тысяч квадратных метров недвижимости, включая производственные и общественно-деловые объекты, благодаря чему будет создано более 3 тысяч рабочих мест.