Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка
09.02.2026
Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка
Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 09.02.2026
Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка
Два участка суммарной площадью 2,12 гектара реорганизуют по проекту комплексного развития территории на проспекте Мира в Алексеевском районе на северо-востоке... РИА Новости, 09.02.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
2026
Новости
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Алексеевском районе по проекту КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: редевелопмент двух участков по КРТ проведут в Алексеевском районе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Два участка суммарной площадью 2,12 гектара реорганизуют по проекту комплексного развития территории на проспекте Мира в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Редевелопмент предстоит провести на участке по адресу проспект Мира, 122, расположенном в районе с развитой инфраструктурой поблизости от станций метро "Алексеевская" и "ВДНХ". Как уточнил замглавы города, сквер с детской площадкой, входящий в границы проекта, сохранится на прежнем месте.
"Проект КРТ в Алексеевском районе нацелен на качественное обновление торгового комплекса "Ярославский" и прилегающей к нему территории. Градостроительный потенциал развития двух участков общей площадью 2,12 гектара превысит 20 тысяч квадратных метров. Из них 16 тысяч квадратных метров придется на новое строительство, а около 4 тысяч квадратных метров существующих объектов реконструируют. В результате в Алексеевском районе появится современное многофункциональное пространство, отвечающее высоким стандартам качества и безопасности", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что проект КРТ в планах реализовать за шесть лет. Так, на одном из участков будут реконструированы объекты торгово-бытового назначения общей площадью 3,94 тысячи "квадратов", а также построен розничный рынок на более чем 5 тысяч квадратных метров. Современный административно-офисный центр на 11,3 тысячи "квадратов" возведут на соседнем участке – на трех этажах здания разместят паркинг на 74 машино-места.
Как подчеркнули в пресс-службе столичного градостроительного комплекса, благодаря проекту КРТ в Алексеевском районе будет создано примерно 370 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 6,39 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет приближен к 176,43 миллиона рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал два новых проекта комплексного развития территорий на общей площади 28,86 гектара в районах Коммунарка и Капотня. Там построят свыше 220 тысяч квадратных метров недвижимости, включая производственные и общественно-деловые объекты, благодаря чему будет создано более 3 тысяч рабочих мест.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
Москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
