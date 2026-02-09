Рейтинг@Mail.ru
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/dtp-2073320702.html
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом - РИА Новости, 09.02.2026
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом
Иномарка столкнулась с поездом в Целинском районе Ростовской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:43:00+03:00
2026-02-09T21:43:00+03:00
происшествия
ростов
целинский район
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260209/draka-2073285965.html
ростов
целинский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов, целинский район, ростовская область
Происшествия, Ростов, Целинский район, Ростовская область
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом

Иномарка столкнулась с поездом под Ростовом, 1 человек погиб и 2 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Иномарка столкнулась с поездом в Целинском районе Ростовской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в понедельник вечером в поселке Целина. Водитель Kia при проезде железнодорожного переезда выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электропоездом.
"В результате ДТП пассажир 1946 года рождения скончался, водитель и пассажир данного автомобиля 1966 года рождения получили травмы и доставлены в Центральную районную больницу Целинского района", - говорится в сообщении.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Петербурге пациент попал в реанимацию после драки в приемном покое
Вчера, 19:16
 
ПроисшествияРостовЦелинский районРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала