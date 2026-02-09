Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Иномарка столкнулась с поездом в Целинском районе Ростовской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в понедельник вечером в поселке Целина. Водитель Kia при проезде железнодорожного переезда выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электропоездом.