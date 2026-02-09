https://ria.ru/20260209/dtp-2073320702.html
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом - РИА Новости, 09.02.2026
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом
Иномарка столкнулась с поездом в Целинском районе Ростовской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:43:00+03:00
2026-02-09T21:43:00+03:00
2026-02-09T21:43:00+03:00
происшествия
ростов
целинский район
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260209/draka-2073285965.html
ростов
целинский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов, целинский район, ростовская область
Происшествия, Ростов, Целинский район, Ростовская область
Под Ростовом произошло смертельное столкновение иномарки с поездом
Иномарка столкнулась с поездом под Ростовом, 1 человек погиб и 2 пострадали