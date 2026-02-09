https://ria.ru/20260209/dtp-2073109948.html
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 09.02.2026
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли, еще пятеро, в том числе 2 детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Кабанском районе Бурятии, сообщила прокуратура... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:31:00+03:00
2026-02-09T08:31:00+03:00
2026-02-09T08:31:00+03:00
происшествия
кабанский район
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html
кабанский район
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабанский район, республика бурятия
Происшествия, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие
В Бурятии 2 человека погибли и 5 пострадали при лобовом столкновении иномарок
УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро, в том числе 2 детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Кабанском районе Бурятии, сообщила прокуратура республики.
По предварительным данным, утром в понедельник на автодороге вблизи станции Посольская Кабанского района
водитель автомобиля Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan X-trail.
"В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Spacio. Госпитализированы водитель Nissan X-trail, три его пассажира, включая подростка 16 лет, и восьмилетний ребенок-пассажир Toyota Spacio", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку законности принятого правоохранительными органами правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.