В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие

УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро, в том числе 2 детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Кабанском районе Бурятии, сообщила прокуратура республики.

По предварительным данным, утром в понедельник на автодороге вблизи станции Посольская Кабанского района водитель автомобиля Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan X-trail.

"В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Spacio. Госпитализированы водитель Nissan X-trail, три его пассажира, включая подростка 16 лет, и восьмилетний ребенок-пассажир Toyota Spacio", - говорится в сообщении.