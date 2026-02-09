Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/dtp-2073109948.html
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 09.02.2026
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли, еще пятеро, в том числе 2 детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Кабанском районе Бурятии, сообщила прокуратура... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:31:00+03:00
2026-02-09T08:31:00+03:00
происшествия
кабанский район
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20250805/dtp-2033381111.html
кабанский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабанский район, республика бурятия
Происшествия, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии столкнулись две иномарки, есть погибшие и пострадавшие

В Бурятии 2 человека погибли и 5 пострадали при лобовом столкновении иномарок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро, в том числе 2 детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Кабанском районе Бурятии, сообщила прокуратура республики.
По предварительным данным, утром в понедельник на автодороге вблизи станции Посольская Кабанского района водитель автомобиля Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan X-trail.
"В ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Spacio. Госпитализированы водитель Nissan X-trail, три его пассажира, включая подростка 16 лет, и восьмилетний ребенок-пассажир Toyota Spacio", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку законности принятого правоохранительными органами правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
Место ДТП в Бурятии, где погиб несовершеннолетний пассажир - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Бурятии в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
5 августа 2025, 04:49
 
ПроисшествияКабанский районРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала