Оснований говорить о новых переговорах с США по ДСНВ нет, заявил Рябков
18:10 09.02.2026 (обновлено: 18:19 09.02.2026)
Оснований говорить о новых переговорах с США по ДСНВ нет, заявил Рябков
в мире
сша
россия
нью-дели
сергей рябков
брикс
договор снв-3
в мире, сша, россия, нью-дели, сергей рябков, брикс, договор снв-3
В мире, США, Россия, Нью-Дели, Сергей Рябков, БРИКС, Договор СНВ-3
Оснований говорить о новых переговорах с США по ДСНВ нет, заявил Рябков

Рябков: оснований говорить о запуске новых переговоров с США по ДСНВ нет

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. Оснований говорить о запуске новых переговоров с США по тематике ДСНВ нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса (по тематике ДСНВ - ред.). Мы неоднократно говорили о необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются нами", - сказал Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели.
Политика США на российском направлении требует изменения к лучшему, подчеркнул дипломат.
"Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога", - отметил Рябков.
Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков
3 февраля, 08:51
3 февраля, 08:51
 
