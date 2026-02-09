https://ria.ru/20260209/dron-2073261800.html
Силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над российскими регионами
ПВО в период с 08.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 09.02.2026
