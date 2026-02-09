https://ria.ru/20260209/draka-2073178395.html
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча
Футболисты подрались с болельщиками во время матча пятого раунда Вазы Футбольной ассоциации (FA) между командами "Билстон Таун" и "Дройлсден", сообщает Daily... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
англия
уэст-мидлендс
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами клуба десятой лиги