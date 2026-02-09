В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча

После игры один из тренеров "Дройлсдена" ударил в голову одного из вышедших на поле болельщиков, после чего за ним погнался игрок "Билстона". Согласно видео в соцсети Х, потасовка продолжилась сразу за пределами поля, где футболист "Билстона" напал еще на нескольких лиц, в итоге инцидент перерос в массовую драку.