Футбол
 
13:07 09.02.2026 (обновлено: 13:35 09.02.2026)
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча
футбол
спорт
англия
уэст-мидлендс
в мире
английская премьер-лига (апл)
спорт, англия, уэст-мидлендс, в мире, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Англия, Уэст-Мидлендс, В мире, Английская премьер-лига (АПЛ)
В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами во время матча

В Англии полиция расследует драку болельщиков с футболистами клуба десятой лиги

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Футболисты подрались с болельщиками во время матча пятого раунда Вазы Футбольной ассоциации (FA) между командами "Билстон Таун" и "Дройлсден", сообщает Daily Mail.
Турнир проходит среди команд региональных футбольных ассоциаций. Обе команды представляют десятый по силе дивизион Англии. Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Дройлсдена" со счетом 2:0.
После игры один из тренеров "Дройлсдена" ударил в голову одного из вышедших на поле болельщиков, после чего за ним погнался игрок "Билстона". Согласно видео в соцсети Х, потасовка продолжилась сразу за пределами поля, где футболист "Билстона" напал еще на нескольких лиц, в итоге инцидент перерос в массовую драку.
Отмечается, что полиция графства Уэст-Мидлендс начала расследование происшествия.
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Спаллетти поцеловал журналистку, чтобы объяснить систему VAR
Вчера, 11:44
 
ФутболСпортАнглияУэст-МидлендсВ миреАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
