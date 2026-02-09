Рейтинг@Mail.ru
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
18:04 09.02.2026 (обновлено: 18:10 09.02.2026)
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
строительство, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), перспектива, департамент экономической политики и развития, экономика
Строительство, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Перспектива, Департамент экономической политики и развития, Экономика
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево".
"АО "МАШ" в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" сообщают о подписании договора о продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость сделки была определена результатом прошедшего на площадке "РТС-тендер" 29 января 2026 года аукциона и составляет более 66,1 миллиарда рублей.
СтроительствоШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ПерспективаДепартамент экономической политики и развитияЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала