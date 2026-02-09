https://ria.ru/20260209/domodedovo-2073270959.html
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово - РИА Новости, 09.02.2026
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево". РИА Новости, 09.02.2026
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
Дочерняя структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово