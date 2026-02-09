Доллар ускорил снижение к мировым валютам

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1915 доллара с 1,1817 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 155,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 157,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США ) опускался на 0,75% - до 96,9 пункта. Днем американская валюта дешевела меньшими темпами.

Иена продолжает сильно дорожать к доллару на фоне политических новостей из Японии . В воскресенье состоялись выборы в нижнюю палату парламента страны. По итогам голосования Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаити одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов.

Рынки оценивают дальнейшие перспективы доллара. Аналитики не ожидают заметного снижения стоимости американской валюты при отсутствии ухудшения экономических показателей США.

"Я не думаю, что доллар может сильно ослабнуть, если только экономика значительно не замедлится", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes). Аналитик при этом добавил, что ухудшение экономической активности в США является "возможным сценарием".

Во вторник будут опубликованы данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.