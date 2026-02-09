Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ назвала ослабление доллара временным явлением - РИА Новости, 09.02.2026
17:23 09.02.2026
Глава МВФ назвала ослабление доллара временным явлением
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник назвала ослабление доллара в 2025 году временным и заявила, что он... РИА Новости, 09.02.2026
экономика, сша, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф
Экономика, США, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, МВФ
© Fotolia / IrochkaДоллары
Доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник назвала ослабление доллара в 2025 году временным и заявила, что он сохранит статус ключевой мировой резервной валюты в обозримом будущем.
"Нам не стоит чрезмерно реагировать на краткосрочные колебания обменного курса… Я не вижу каких-либо изменений в роли доллара в обозримом будущем", - передает слова Георгиевой Bloomberg.
При этом глава МВФ подчеркнула, что людям стоит внимательнее рассмотреть, почему доллар занимает центральное место в международной финансовой системе, отметив глубину и ликвидность американских рынков капитала, размер экономики США и предпринимательский дух страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из‑за слабого курса доллара, подчеркнув, что его снижение может быть полезно для американской экономики и экспорта.
Во время второй администрации Трампа доллар обесценился почти на 3% по данным статистических служб США, сообщили РИА Новости в "Эксперт РА". Там также отметили, что основные угрозы для американской валюты связаны с непоследовательностью торговой политики США и ослаблением независимости Федеральной резервной системы.
В то же самое время, по подсчетам Bloomberg, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% - максимум с 2017 года.
ЭкономикаСШАКристалина ГеоргиеваДональд ТрампМВФ
 
 
