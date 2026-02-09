https://ria.ru/20260209/dnepr-2073177011.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2026
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, ББМ и шесть автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
