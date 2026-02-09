Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 09.02.2026 (обновлено: 13:02 09.02.2026)
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, ББМ и шесть автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
