Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/dmitriev-2073217025.html
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку - РИА Новости, 09.02.2026
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призывает премьера... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:08:00+03:00
2026-02-09T15:08:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
кир стармер
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072355642.html
https://ria.ru/20260209/starmer-2073206141.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, кир стармер, кирилл дмитриев
В мире, Великобритания, США, Россия, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев
Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку

Дмитриев вновь призвал Стармера уйти в отставку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призывает премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
В понедельник британский журналист Пирс Морган призвал Стармера уйти в отставку "ради блага страны", прикрепив совместную фотографию с премьером, а также отметив его аккаунт.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера
5 февраля, 05:00
"Кир Стармер, просто сделай это!" - написал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав пост Моргана.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
Глава РФПИ призывал Стармера к отставке еще в начале февраля, написав об этом в X, а также в январе, когда в той же соцсети провел опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку после скандала с Мандельсоном
Вчера, 14:24
 
В миреВеликобританияСШАРоссияКир СтармерКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала