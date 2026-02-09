Дмитриев вновь призвал премьера Британии уйти в отставку

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призывает премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
В понедельник британский журналист Пирс Морган призвал Стармера уйти в отставку "ради блага страны", прикрепив совместную фотографию с премьером, а также отметив его аккаунт.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
Глава РФПИ призывал Стармера к отставке еще в начале февраля, написав об этом в X, а также в январе, когда в той же соцсети провел опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.