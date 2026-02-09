Рейтинг@Mail.ru
Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 09.02.2026 (обновлено: 19:46 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/diskord-2073292769.html
Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних
Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних - РИА Новости, 09.02.2026
Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних
Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних, настроенных по... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:41:00+03:00
2026-02-09T19:46:00+03:00
общество
великобритания
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865111266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9472340d840ea8d7127bfa00083cafce.jpg
https://ria.ru/20260209/sotsseti-2073209356.html
https://ria.ru/20260209/sboi-2073101675.html
https://ria.ru/20260208/sotsseti-2072992523.html
великобритания
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865111266_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6b5b1316f0b3165c0cef3977e371b15a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, великобритания, австралия
Общество, Великобритания, Австралия
Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних

Discord введет проверку возраста по документам

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних, настроенных по умолчанию, следует из пресс-релиза соцсети.
"Discord объявляет о запуске усовершенствованных функций безопасности для подростков, которые будут доступны во всем мире… В рамках этого обновления все новые и существующие пользователи по всему миру по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков", - говорится в сообщении.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей
Вчера, 14:37
В прошлом году соцсеть ввела ограничения для несовершеннолетних по умолчанию в Великобритании и Австралии. Как указывает Discord, в рамках постепенного запуска программы безопасности с начала марта пользователям может потребоваться пройти процесс проверки возраста, чтобы изменить определенные настройки и получить доступ к ограниченному контенту.
Ограничения, которые будут применяться к учетным записям, включают в себя фильтр контента, отсутствие доступа к серверам, каналам и командам в Discord с возрастными ограничениями. Кроме того, входящие личные сообщения от людей, которых пользователь может не знать, будут направляться в отдельный почтовый ящик. Также пользователям будут приходить предупреждения о запросах на добавление в друзья от тех, кого они могут не знать.
Программист - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
Вчера, 06:12
Для проверки возраста пользователи соцсети могут выбрать между оценкой возраста по лицу или предоставлением удостоверения личности. Отмечается, что в будущем появятся новые варианты для определения возраста. Некоторым пользователям может быть предложено использовать несколько методов, если для определения возрастной группы потребуется дополнительная информация.
Discord также внедрит свою новую систему, работающую в фоновом режиме, которая поможет определить, принадлежит ли учетная запись взрослому человеку, без необходимости постоянной проверки возраста пользователей.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
8 февраля, 11:37
 
ОбществоВеликобританияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала