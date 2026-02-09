Discord введет настройки безопасности для несовершеннолетних

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новым и существующим пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних, настроенных по умолчанию, следует из пресс-релиза соцсети.

"Discord объявляет о запуске усовершенствованных функций безопасности для подростков, которые будут доступны во всем мире… В рамках этого обновления все новые и существующие пользователи по всему миру по умолчанию будут иметь доступ к среде, подходящей для подростков", - говорится в сообщении.

В прошлом году соцсеть ввела ограничения для несовершеннолетних по умолчанию в Великобритании Австралии . Как указывает Discord, в рамках постепенного запуска программы безопасности с начала марта пользователям может потребоваться пройти процесс проверки возраста, чтобы изменить определенные настройки и получить доступ к ограниченному контенту.

Ограничения, которые будут применяться к учетным записям, включают в себя фильтр контента, отсутствие доступа к серверам, каналам и командам в Discord с возрастными ограничениями. Кроме того, входящие личные сообщения от людей, которых пользователь может не знать, будут направляться в отдельный почтовый ящик. Также пользователям будут приходить предупреждения о запросах на добавление в друзья от тех, кого они могут не знать.

Для проверки возраста пользователи соцсети могут выбрать между оценкой возраста по лицу или предоставлением удостоверения личности. Отмечается, что в будущем появятся новые варианты для определения возраста. Некоторым пользователям может быть предложено использовать несколько методов, если для определения возрастной группы потребуется дополнительная информация.

Discord также внедрит свою новую систему, работающую в фоновом режиме, которая поможет определить, принадлежит ли учетная запись взрослому человеку, без необходимости постоянной проверки возраста пользователей.