Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Власти Бельгии не демонстрируют готовности к серьезному диалогу с Россией и, напротив, выстраивают практику ограничений и препон в отношении российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Что касается властей Бельгии, от них мы таких призывов не слышали. Более того, в последние месяцы звучали весьма жесткие заявления и предпринимались вовсе не дружественные действия. Не видим мы пока и готовности к серьезному диалогу, скорее наоборот. Так, в отношении российского посла и наших дипломатов выставляются всевозможные препоны и препятствия для нормального общения с официальными представителями страны пребывания - а это, напомню, краеугольный камень нормальной дипломатической практики", - сказал он.
Гончар добавил, что бельгийской стороной введена практика, согласно которой все контакты такого рода должны предварительно согласовываться с МИД, однако до сих пор ни одна попытка запросить "лицензии" не увенчалась успехом.
"Считаем, что это неразумная линия. Вновь возвращаясь к формальному поводу для нашего разговора, замечу: для того, чтобы попытаться распутать клубок накопившихся противоречий, нужно разговаривать и искать точки соприкосновения. Важно, что, в отличие от большинства политиков, бельгийская общественность и деловые круги прямо говорят о своей незаинтересованности в росте напряженности между нашими странами. Люди хотели бы скорейшего завершения периода конфронтации и возобновления нормальных связей с Россией", - подчеркнул дипломат.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
19 декабря 2025, 16:43