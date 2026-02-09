Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/diplomatiya-2073103504.html
Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар
Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар - РИА Новости, 09.02.2026
Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар
Власти Бельгии не демонстрируют готовности к серьезному диалогу с Россией и, напротив, выстраивают практику ограничений и препон в отношении российских... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:49:00+03:00
2026-02-09T06:49:00+03:00
в мире
бельгия
россия
брюссель
денис гончар
нато
евросоюз
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943431808_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_f5656c330ee5258a1d7b6c9eb449fcec.jpg
https://ria.ru/20260209/diplomatiya-2073097140.html
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063344182.html
бельгия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943431808_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3ae44d400fc09cef8b485d0dbf74df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия, брюссель, денис гончар, нато, евросоюз, f-16
В мире, Бельгия, Россия, Брюссель, Денис Гончар, НАТО, Евросоюз, F-16
Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар

РИА Новости: Гончар рассказал, что Бельгия создает препоны для дипломатов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Города мира. Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Власти Бельгии не демонстрируют готовности к серьезному диалогу с Россией и, напротив, выстраивают практику ограничений и препон в отношении российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Что касается властей Бельгии, от них мы таких призывов не слышали. Более того, в последние месяцы звучали весьма жесткие заявления и предпринимались вовсе не дружественные действия. Не видим мы пока и готовности к серьезному диалогу, скорее наоборот. Так, в отношении российского посла и наших дипломатов выставляются всевозможные препоны и препятствия для нормального общения с официальными представителями страны пребывания - а это, напомню, краеугольный камень нормальной дипломатической практики", - сказал он.
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии
Вчера, 04:01
Гончар добавил, что бельгийской стороной введена практика, согласно которой все контакты такого рода должны предварительно согласовываться с МИД, однако до сих пор ни одна попытка запросить "лицензии" не увенчалась успехом.
"Считаем, что это неразумная линия. Вновь возвращаясь к формальному поводу для нашего разговора, замечу: для того, чтобы попытаться распутать клубок накопившихся противоречий, нужно разговаривать и искать точки соприкосновения. Важно, что, в отличие от большинства политиков, бельгийская общественность и деловые круги прямо говорят о своей незаинтересованности в росте напряженности между нашими странами. Люди хотели бы скорейшего завершения периода конфронтации и возобновления нормальных связей с Россией", - подчеркнул дипломат.
В сентябре посольство РФ заявило, что руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран - членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран
19 декабря 2025, 16:43
 
В миреБельгияРоссияБрюссельДенис ГончарНАТОЕвросоюзF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала