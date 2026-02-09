Бельгия не готова к серьезному диалогу с Россией, заявил посол Гончар

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Власти Бельгии не демонстрируют готовности к серьезному диалогу с Россией и, напротив, выстраивают практику ограничений и препон в отношении российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Считаем, что это неразумная линия. Вновь возвращаясь к формальному поводу для нашего разговора, замечу: для того, чтобы попытаться распутать клубок накопившихся противоречий, нужно разговаривать и искать точки соприкосновения. Важно, что, в отличие от большинства политиков, бельгийская общественность и деловые круги прямо говорят о своей незаинтересованности в росте напряженности между нашими странами. Люди хотели бы скорейшего завершения периода конфронтации и возобновления нормальных связей с Россией", - подчеркнул дипломат.