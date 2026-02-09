ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Введенные Евросоюзом ограничения на передвижения российских дипломатов противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают нормальные условия работы дипмиссий, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Уже не раз было отмечено, что соответствующее решение стран ЕС идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязывающей государство аккредитации обеспечивать нормальные условия для работы дипмиссий", - сказал он.