ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии
04:01 09.02.2026
ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии
ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии
Введенные Евросоюзом ограничения на передвижения российских дипломатов противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают нормальные условия РИА Новости, 09.02.2026
ЕС нарушает Венскую конвенцию, заявил посол России в Бельгии

Денис Гончар
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Введенные Евросоюзом ограничения на передвижения российских дипломатов противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают нормальные условия работы дипмиссий, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.
"Уже не раз было отмечено, что соответствующее решение стран ЕС идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязывающей государство аккредитации обеспечивать нормальные условия для работы дипмиссий", - сказал он.
Гончар добавил, что к препонам в отношении российских дипломатов в Евросоюзе также относятся отказы в выдаче виз, ограничения официальных контактов и создание сложностей с финансово-банковским обслуживанием.
"Из последних шагов стоит выделить введенные по инициативе Еврокомиссии в конце января с.г. ограничения на передвижения сотрудников РЗУ по территории еврозоны. Отныне они могут осуществляться только путем заблаговременного нотного уведомления, а в ряде стран даже требуют получения специального разрешения, что может, среди прочего, осложнить доставку дипломатической почты", - подчеркнул дипломат.
В МИД РФ заявляли, что Москва зеркально ответит на ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне, если в ЕС примут такое решение.
