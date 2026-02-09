Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
16:02 09.02.2026 (обновлено: 17:01 09.02.2026)
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока

Правительство утвердило стратегию демографической политики ДФО до 2030 года

© РИА Новости / POOL
Глава правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Глава правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин.
«

"Ее главная цель — чтобы в регионах Дальнего Востока в ближайшие десять лет проживало не менее 7 миллионов 860 тысяч человек", — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
28 декабря 2025, 10:07
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока и заявил, что коэффициент рождаемости там превысил среднероссийский.
"Что особенно важно, все меньше жителей стали переезжать в другие регионы. Более того, впервые за долгое время туда приехали свыше 24 тысяч человек", — добавил глава правительства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток
5 сентября 2025, 07:31
Согласно документу, семьи получат дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Также в ДФО продолжат строить детские сады, создавать группы продленного дня в школах.
Планируется сделать доступнее для жителей удаленных и труднодоступных территорий медицинскую помощь, продолжить модернизацию центров здоровья, женских консультаций, перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.
Новая стратегия заменит аналогичный документ, функционировавший до 2025 года. Ее действие могут продлить до 2036-го.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Госдуме призвали создавать возможности для заработка на Дальнем Востоке
11 сентября 2025, 08:06
 
