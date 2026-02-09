https://ria.ru/20260209/demografiya-2073232929.html
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока - РИА Новости, 09.02.2026
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:02:00+03:00
2026-02-09T16:02:00+03:00
2026-02-09T17:01:00+03:00
общество
дальний восток
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073229541_0:305:2937:1957_1920x0_80_0_0_5214e74dffd55048876a71d45d1bbede.jpg
https://ria.ru/20251228/pravitelstvo-2065147601.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039837834.html
https://ria.ru/20250911/gosduma-2041102386.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073229541_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_3b2c192bcbc938890d48baf8393a3ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, россия, михаил мишустин
Общество, Дальний Восток, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Правительство утвердило стратегию демографической политики ДФО до 2030 года
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин.
«
"Ее главная цель — чтобы в регионах Дальнего Востока в ближайшие десять лет проживало не менее 7 миллионов 860 тысяч человек", — заявил он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил снижение оттока населения с Дальнего Востока
и заявил, что коэффициент рождаемости там превысил среднероссийский.
"Что особенно важно, все меньше жителей стали переезжать в другие регионы. Более того, впервые за долгое время туда приехали свыше 24 тысяч человек", — добавил глава правительства.
Согласно документу, семьи получат дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Также в ДФО продолжат строить детские сады, создавать группы продленного дня в школах.
Планируется сделать доступнее для жителей удаленных и труднодоступных территорий медицинскую помощь, продолжить модернизацию центров здоровья, женских консультаций, перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.
Новая стратегия заменит аналогичный документ, функционировавший до 2025 года. Ее действие могут продлить до 2036-го.