Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР - РИА Новости, 09.02.2026
13:14 09.02.2026
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о взяточничестве против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова, сообщает СК РФ в мессенджере Мах.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело против мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района Темботова, пребывающего в отставке, еще в ноябре.
По данным следствия, с ноября 2024 по май 2025 года Темботов, действуя в составе организованной им преступной группы с участием секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой, неоднократно получал взятки от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам. После получения в мае 2025 года взятки в 100 тысяч рублей от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны сотрудниками ФСБ России.
"Председателем СК России в отношении Темботова возбуждено уголовное дело о получении взяток (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Его соучастники также привлекаются к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
