Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о взяточничестве против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова, сообщает СК РФ в мессенджере Мах.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить дело против мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района Темботова, пребывающего в отставке, еще в ноябре.
По данным следствия, с ноября 2024 по май 2025 года Темботов, действуя в составе организованной им преступной группы с участием секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой, неоднократно получал взятки от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам. После получения в мае 2025 года взятки в 100 тысяч рублей от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны сотрудниками ФСБ России.
"Председателем СК России в отношении Темботова возбуждено уголовное дело о получении взяток (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Его соучастники также привлекаются к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.