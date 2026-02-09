Прокуратура потребовала возбудить дело против Семена Слепакова*

По данным ведомства, признанный иностранным агентом Семен Слепаков в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента (часть четвертая статьи 19.34 КоАП РФ). С октября 2025 года, находясь за пределами России, Слепаков продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.