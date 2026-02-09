Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала возбудить дело против Семена Слепакова*
11:06 09.02.2026 (обновлено: 20:08 09.02.2026)
Прокуратура потребовала возбудить дело против Семена Слепакова*
Прокуратура Москвы требует возбудить против Семена Слепакова* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.02.2026
Прокуратура потребовала возбудить дело против Семена Слепакова*

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить против Семена Слепакова* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в ведомстве.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова по части второй статьи 330.1 УК России ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах")", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, признанный иностранным агентом Семен Слепаков в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иностранного агента (часть четвертая статьи 19.34 КоАП РФ). С октября 2025 года, находясь за пределами России, Слепаков продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.
"Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", — добавили в ведомстве.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*
Вчера, 11:10
 
