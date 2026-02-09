Рейтинг@Mail.ru
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/chipovskaja-2073253059.html
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве
Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:06:00+03:00
2026-02-09T17:06:00+03:00
москва
ольга чиповская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073252012_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b5028b3b6d4552db9aa02b19b29f5e93.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073252012_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f237e4c60eadf90b5fe1dc1deb46567e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ольга чиповская
Москва, Ольга Чиповская
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве

РИА Новости: Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве

© АГН "Москва" / Александр АвиловПрощание с актрисой Ольгой Чиповской
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чиповская скончалась дома 4 февраля, ей было 67 лет. Церемония прощания с ней прошла в Театре Вахтангова в понедельник утром. В театр пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества артистки, чтобы проститься с ней.
Актрису похоронили на Хованском кладбище.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
МоскваОльга Чиповская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала