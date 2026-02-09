https://ria.ru/20260209/chipovskaja-2073253059.html
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве
Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
Ольгу Чиповскую похоронили в Москве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чиповская скончалась дома 4 февраля, ей было 67 лет. Церемония прощания с ней прошла в Театре Вахтангова в понедельник утром. В театр пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества артистки, чтобы проститься с ней.
Актрису похоронили на Хованском кладбище.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.