Несколько отелей на Кубе приостановили работу
Туризм
 
15:38 09.02.2026 (обновлено: 17:55 09.02.2026)
Несколько отелей на Кубе приостановили работу
Несколько отелей на Кубе приостановили работу
Некоторые отели на Кубе приостановили работу из-за топливного кризиса, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 09.02.2026
Часть отелей на Кубе приостановила работу из-за топливного кризиса

Отель Los Jazmines в Виньялесе
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Отель Los Jazmines в Виньялесе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые отели на Кубе приостановили работу из-за топливного кризиса, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
"Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливает работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", — говорится в Telegram-канале организации.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической
Вчера, 12:38
Так, уже закрылись гостиницы Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*. При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме.
Руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева заявила РИА Новости, что не знает о случаях переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре.
"В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели категории пониже около аэропорта — в ожидании вылета, в связи с задержкой рейса, такое может быть", — сказала она.
По информации АТОР, на Кубе могут находиться 4,2-4,7 тысячи организованных туристов из России.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.
Сегодня правительство Кубы уведомило международные авиакомпании, что у них заканчивается авиационное топливо.
В Кремле отметили, что удушающие приемы Вашингтона приносят стране много трудностей. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем и оказания ей помощи.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
Вчера, 11:41
 
Туризм Куба Ассоциация туроператоров России (АТОР) Интурист Россия
 
 
