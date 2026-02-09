Несколько отелей на Кубе приостановили работу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые отели на Кубе приостановили работу из-за топливного кризиса, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
"Часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливает работу, туристов бесплатно переселяют, как правило, в гостиницы более высокой категории", — говорится в Telegram-канале организации.
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической
Вчера, 12:38
Так, уже закрылись гостиницы Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5*. При этом Sol Cayo Coco, Meliá Jardines del Rey, Meliá Cayo Coco и Meliá Costa Rey продолжают работать в обычном режиме.
Руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева заявила РИА Новости, что не знает о случаях переселения туристов в отели классом ниже, чем указано в договоре.
"В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели категории пониже около аэропорта — в ожидании вылета, в связи с задержкой рейса, такое может быть", — сказала она.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.
Сегодня правительство Кубы уведомило международные авиакомпании, что у них заканчивается авиационное топливо.
В Кремле отметили, что удушающие приемы Вашингтона приносят стране много трудностей. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем и оказания ей помощи.