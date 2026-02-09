Несколько отелей на Кубе приостановили работу

"В рамках тура такого быть не должно, так как это существенное нарушение условий договора. Соответственно, должны предоставляться аналогичные услуги. Мы не можем подтвердить такую информацию. Могут переселить, отправить в отели категории пониже около аэропорта — в ожидании вылета, в связи с задержкой рейса, такое может быть", — сказала она.