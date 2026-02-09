Рейтинг@Mail.ru
13:24 09.02.2026
Жители трех областей Украины остались без электричества
Жители трех областей Украины остались без электричества
Часть жителей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электричества, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
украина
харьковская область
денис шмыгаль
дтэк
в мире, украина, харьковская область, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Харьковская область, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Жители трех областей Украины остались без электричества

В Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины отключили свет

Линии электропередачи в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Часть жителей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электричества, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины.
"Частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В нем также сообщили, что атомная генерация все еще частично снижена, во всех областях страны действуют графики отключения электричества.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В миреУкраинаХарьковская областьДенис ШмыгальДТЭК
 
 
