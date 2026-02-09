https://ria.ru/20260209/chast-2073181989.html
Жители трех областей Украины остались без электричества
Жители трех областей Украины остались без электричества - РИА Новости, 09.02.2026
Жители трех областей Украины остались без электричества
Часть жителей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электричества, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины. РИА Новости, 09.02.2026
Жители трех областей Украины остались без электричества
В Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины отключили свет