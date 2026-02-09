Жители трех областей Украины остались без электричества

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Часть жителей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электричества, сообщает в понедельник министерство энергетики Украины.

"Частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.