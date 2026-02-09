Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская "дочка" Chanel в 2025 году вдвое увеличила число косметики и парфюмерной продукции, которые имеют декларации о соответствии РФ, следует из финансовых документов компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Декларация о соответствии РФ требуется для продажи косметики в российских магазинах и на маркетплейсах и выдается на срок от одного года до пяти лет.

Среди товаров, которые косметический бренд подал для декларации, - тени для век, бальзамы для рук, масла для тела, лаки для ногтей, помады для губ, пудра, корректоры, тональные крема, спрей для тела, мужские духи, карандаши для глаз, блески для губ, гели для бровей, тушь, средства для снятия лака, тинты и другое.

Так, в 2025 году компания получила декларацию о соответствии РФ для 415 наименований. Всего же ООО "Шанель" имеет 722 действующих деклараций.