https://ria.ru/20260209/chanel-2073101518.html
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России - РИА Новости, 09.02.2026
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России
Российская "дочка" Chanel в 2025 году вдвое увеличила число косметики и парфюмерной продукции, которые имеют декларации о соответствии РФ, следует из финансовых РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:08:00+03:00
2026-02-09T06:08:00+03:00
2026-02-09T06:08:00+03:00
россия
экономика
chanel
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d4b3253d98c400c72d547a230a2f5d3b.jpg
https://ria.ru/20260119/chanel-2068776052.html
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b384f8af5325a86b6e5ada69a624789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, chanel
Россия, Экономика, Chanel
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России
РИА Новости: Chanel увеличила число косметики с декларацией для продажи в России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская "дочка" Chanel в 2025 году вдвое увеличила число косметики и парфюмерной продукции, которые имеют декларации о соответствии РФ, следует из финансовых документов компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Декларация о соответствии РФ
требуется для продажи косметики в российских магазинах и на маркетплейсах и выдается на срок от одного года до пяти лет.
Среди товаров, которые косметический бренд подал для декларации, - тени для век, бальзамы для рук, масла для тела, лаки для ногтей, помады для губ, пудра, корректоры, тональные крема, спрей для тела, мужские духи, карандаши для глаз, блески для губ, гели для бровей, тушь, средства для снятия лака, тинты и другое.
Так, в 2025 году компания получила декларацию о соответствии РФ для 415 наименований. Всего же ООО "Шанель" имеет 722 действующих деклараций.
В 2024 году компания задекларировала 212 косметических товаров, в 2023 - ни одного.