Рейтинг@Mail.ru
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/chanel-2073101518.html
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России - РИА Новости, 09.02.2026
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России
Российская "дочка" Chanel в 2025 году вдвое увеличила число косметики и парфюмерной продукции, которые имеют декларации о соответствии РФ, следует из финансовых РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:08:00+03:00
2026-02-09T06:08:00+03:00
россия
экономика
chanel
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d4b3253d98c400c72d547a230a2f5d3b.jpg
https://ria.ru/20260119/chanel-2068776052.html
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2b384f8af5325a86b6e5ada69a624789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, chanel
Россия, Экономика, Chanel
Chanel увеличила число задекларированной косметики для продажи в России

РИА Новости: Chanel увеличила число косметики с декларацией для продажи в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская "дочка" Chanel в 2025 году вдвое увеличила число косметики и парфюмерной продукции, которые имеют декларации о соответствии РФ, следует из финансовых документов компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Декларация о соответствии РФ требуется для продажи косметики в российских магазинах и на маркетплейсах и выдается на срок от одного года до пяти лет.
Логотип Chanel на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
19 января, 13:14
Среди товаров, которые косметический бренд подал для декларации, - тени для век, бальзамы для рук, масла для тела, лаки для ногтей, помады для губ, пудра, корректоры, тональные крема, спрей для тела, мужские духи, карандаши для глаз, блески для губ, гели для бровей, тушь, средства для снятия лака, тинты и другое.
Так, в 2025 году компания получила декларацию о соответствии РФ для 415 наименований. Всего же ООО "Шанель" имеет 722 действующих деклараций.
В 2024 году компания задекларировала 212 косметических товаров, в 2023 - ни одного.
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
США вновь начали поставлять в Россию косметику
10 мая 2025, 09:04
 
РоссияЭкономикаChanel
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала