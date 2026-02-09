Рейтинг@Mail.ru
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года
Культура
Культура
 
02:48 09.02.2026 (обновлено: 02:49 09.02.2026)
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года - РИА Новости, 09.02.2026
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года
Актер Сергей Бурунов в интервью с РИА Новости назвал особенно впечатлившие его кинопроекты 2025 года, среди которых спортивная драма F1 с Брэдом Питтом и сериал РИА Новости, 09.02.2026
культура
нижний новгород
сергей бурунов
брэд питт
александр петров (актер)
кинопоиск
культура
нижний новгород
Дарья Буймова
Дарья Буймова
нижний новгород, сергей бурунов, брэд питт, александр петров (актер), кинопоиск, культура
Культура, Нижний Новгород, Сергей Бурунов, Брэд Питт, Александр Петров (актер), Кинопоиск, Культура
Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года

РИА Новости: Сергей Бурунов назвал самые впечатлившие его кинопроекты 2025 года

Актер Сергей Бурунов
Актер Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Бурунов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов в интервью с РИА Новости назвал особенно впечатлившие его кинопроекты 2025 года, среди которых спортивная драма F1 с Брэдом Питтом и сериал "Камбэк" с Александром Петровым.
"В последнее время мне особенно понравились "Последний рубеж", "Хищник. Планета смерти", от "Франкенштейна" даже всплакнул. F1 с Брэдом Питтом смотрел два с половиной часа просто как парализованный, ну и "Камбэк" с Саней Петровым", - поделился актер.
Премьера сериала "Камбэк" состоялась в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 4 октября. В нем Александр Петров, с которым Бурунов вместе снимался в нескольких сезонах сериала "Полицейский с Рублевки" играет бродягу по кличке Компот, оказавшегося на улице в Нижнем Новгороде нулевых.
Актёр Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Вчера, 02:47
 
Культура
 
 
