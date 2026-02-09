Бурунов составил свой топ фильмов по итогам 2025 года

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов в интервью с РИА Новости назвал особенно впечатлившие его кинопроекты 2025 года, среди которых спортивная драма F1 с Брэдом Питтом и сериал "Камбэк" с Александром Петровым.