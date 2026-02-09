Рейтинг@Mail.ru
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху - РИА Новости, 09.02.2026
Культура
 
04:17 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху - РИА Новости, 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху
Звезда "Полицейского с Рублевки" и "Содержанок", мастер дубляжа и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости рассказал, что его путь к успеху и славе был РИА Новости, 09.02.2026
сергей бурунов, знаменитости, звезды, новости культуры, кино, александр петров (актер)
Культура, Сергей Бурунов, Знаменитости, звезды, Новости культуры, Кино, Александр Петров (актер)
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху

Сергей Бурунов рассказал о долгом пути к успеху и славе

Актер Сергей Бурунов
Актер Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Бурунов
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звезда "Полицейского с Рублевки" и "Содержанок", мастер дубляжа и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости рассказал, что его путь к успеху и славе был очень долгим из-за внешности.
"Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он… Мать мне говорила по этому поводу: "Посмотри в зеркало". До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться", — признался актер.
Молодым артистам он посоветовал всегда верить в себя и ничего не бояться.
"Успех может прийти в любой момент. Вот как у меня. А еще не надо ставить себе невыполнимых задач и ждать каких-то супер-пупер результатов. Все сразу хотят стать известными. Я никогда этого не хотел и вообще как-то интуитивно все делал", — добавил артист.
Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.
КультураСергей БуруновЗнаменитостизвездыНовости культурыКиноАлександр Петров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
