https://ria.ru/20260209/burunov-2072491445.html
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху - РИА Новости, 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху
Звезда "Полицейского с Рублевки" и "Содержанок", мастер дубляжа и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости рассказал, что его путь к успеху и славе был РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:17:00+03:00
2026-02-09T04:17:00+03:00
2026-02-09T04:17:00+03:00
культура
сергей бурунов
знаменитости
звезды
новости культуры
кино
александр петров (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818373161_0:0:2679:1506_1920x0_80_0_0_c89645a838e330f09021a921102b543c.jpg
https://ria.ru/20260120/volochkova-2068361546.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818373161_74:0:2603:1897_1920x0_80_0_0_0351a2467a9bb1ec1dfbdc03382fdcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурунов, знаменитости, звезды, новости культуры, кино, александр петров (актер)
Культура, Сергей Бурунов, Знаменитости, звезды, Новости культуры, Кино, Александр Петров (актер)
Сергей Бурунов рассказал, почему долго шел к успеху
Сергей Бурунов рассказал о долгом пути к успеху и славе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звезда "Полицейского с Рублевки" и "Содержанок", мастер дубляжа и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости рассказал, что его путь к успеху и славе был очень долгим из-за внешности.
"Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он… Мать мне говорила по этому поводу: "Посмотри в зеркало". До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться", — признался актер.
Молодым артистам он посоветовал всегда верить в себя и ничего не бояться.
"Успех может прийти в любой момент. Вот как у меня. А еще не надо ставить себе невыполнимых задач и ждать каких-то супер-пупер результатов. Все сразу хотят стать известными. Я никогда этого не хотел и вообще как-то интуитивно все делал", — добавил артист.
Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.