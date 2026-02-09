Рейтинг@Mail.ru
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Культура
 
02:47 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя" - РИА Новости, 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Актер, телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости признался, что загнал себя, потому что не умеет отдыхать. РИА Новости, 09.02.2026
культура
сергей бурунов
новости культуры
стиль жизни
кино
знаменитости
отдых
сергей бурунов, новости культуры, стиль жизни, кино, знаменитости, отдых
Культура, Сергей Бурунов, Новости культуры, Стиль жизни, Кино, Знаменитости, Отдых
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"

Актер Сергей Бурунов признался, что не умеет отдыхать

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктёр Сергей Бурунов
Актёр Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Актёр Сергей Бурунов
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер, телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости признался, что загнал себя, потому что не умеет отдыхать.
"Я просто не умею этого делать (отдыхать — Прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых. А так — баня, спа, спортзал, секс, сон, еда. Что еще? На море. Все как у всех", — рассказал артист.
Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.
Культура
 
 
