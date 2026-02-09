https://ria.ru/20260209/burunov-2072490049.html
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя" - РИА Новости, 09.02.2026
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Актер, телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости признался, что загнал себя, потому что не умеет отдыхать. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T02:47:00+03:00
2026-02-09T02:47:00+03:00
2026-02-09T02:47:00+03:00
культура
сергей бурунов
новости культуры
стиль жизни
кино
знаменитости
отдых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/82/1558848250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0e13fd0ae31ba8815c00e9ff7cb59cf.jpg
https://ria.ru/20251205/tkachenko-2059516142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/82/1558848250_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_5321a02339fe1541d3cb33954f5f8858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурунов, новости культуры, стиль жизни, кино, знаменитости, отдых
Культура, Сергей Бурунов, Новости культуры, Стиль жизни, Кино, Знаменитости, Отдых
Сергей Бурунов рассказал, почему "загнал себя"
Актер Сергей Бурунов признался, что не умеет отдыхать
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актер, телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости признался, что загнал себя, потому что не умеет отдыхать.
"Я просто не умею этого делать (отдыхать — Прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых. А так — баня, спа, спортзал, секс, сон, еда. Что еще? На море. Все как у всех", — рассказал артист.
Полностью интервью с Сергеем Буруновым читайте на сайте ria.ru.