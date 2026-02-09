Завершено расследование дела экс-вице-губернатора Брянской области

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве. Архивное фото

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, сообщила РИА Новости защита.

"Расследование завершено, защита знакомится с материалами дела",- сказал собеседник агентства.

Защита добавила, что суд до 20 февраля включительно установил срок ознакомления с материалами.

Вину Симоненко не признает.

Под стражей помимо него находится его сын, гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.