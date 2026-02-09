Рейтинг@Mail.ru
16:38 09.02.2026 (обновлено: 17:04 09.02.2026)
Завершено расследование дела экс-вице-губернатора Брянской области
Завершено расследование дела экс-вице-губернатора Брянской области
Новости
Завершено расследование дела экс-вице-губернатора Брянской области

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, сообщила РИА Новости защита.
"Расследование завершено, защита знакомится с материалами дела",- сказал собеседник агентства.
Защита добавила, что суд до 20 февраля включительно установил срок ознакомления с материалами.
Вину Симоненко не признает.
Под стражей помимо него находится его сын, гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко, а также директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
В сентябре 2025 года Симоненко был уволен с поста вице-губернатора Брянской области в связи с истечением срока полномочий, было указано на сайте регионального правительства.
