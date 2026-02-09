Британия должна признать "ужасающий провал" Brexit, пишут СМИ

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Великобритания должна признать "ужасающий провал" Brexit, чтобы улучшить политику в отношении европейских стран и внутреннюю политику, пишет в понедельник издание Politico.

"Великобритании необходимо четко осознать тот ужасающий провал, которым оказался проект Brexit как для того, чтобы улучшить свою политику в отношении Европы , так и для того, что более важно, чтобы привести внутреннюю политику в стабильное положение", - говорится в статье.

Как пишет издание, для того, чтобы двигаться вперед, Великобритании необходимо перестать "жить во лжи" о выходе из ЕС

"Обе основные политические партии Великобритании, лейбористы и консерваторы, относятся к Brexit как к священной корове, вместо того чтобы осознать масштабы его провала", - сказано в материале.

Как отмечает Politico , Консервативная партия, которая руководила "хаотичным" выходом Великобритании из ЕС, теперь признает плачевные результаты этого процесса, а нынешнее лейбористское правительство делает первые шаги к реинтеграции Великобритании в ЕС, например, присоединившись к программе студенческого обмена Erasmus. Однако обе политические силы пока не признали, что Brexit был "колоссальной ошибкой".

"Это делает их уязвимыми перед утверждением популистской партии Reform UK о том, что настоящая ошибка заключалась в выборе варианта недостаточно резкого выхода из ЕС", - говорится в статье.

Как утверждает Politico, Brexit не оправдал ожиданий по всем пунктам, которыми мотивировался референдум в 2016 году. После выхода Великобритании из ЕС последовал резкий рост иммиграции, достигший более 900 тысяч человек в 2023 году. Кроме того, нет никаких признаков того, что выход из ЕС придал новый импульс британской экономике. Напротив, с 2020 года она росла медленнее, чем экономика ЕС в целом. Отношение госдолга к ВВП составляет более 100%, что не выделяет Великобританию на фоне европейских соседей, также обладающих крупным госдолгом, пишет издание.

По мнению издания, частично провал объясняется, тем что правительство Консерваторов потратило время и ресурсы на обсуждение второстепенных вопросов, связанных с выходом из ЕС, в частности, статуса законов ЕС в британской юридической системе, а не на проведение глубоких структурных реформ, которые сделали бы британскую экономику более конкурентоспособной.

"И, конечно же, членство в ЕС изначально никогда не мешало Великобритании менять законы о зонировании, снижать налоги, улучшать среднее образование или проводить любые другие реформы, связанные с аспектом предложения в экономике", - добавляется в материале.

Несмотря на то, что цель Brexit по углублению экономических связей с быстрорастущими экономиками Азии Америки действительно имела определенный смысл, она оказалась неактуальной в рамках в настоящее время непредсказуемой системы мировой торговли.

"Вместо желанного соглашения о свободной торговле, которое укрепило бы особые отношения, Великобританию заставили принять 10-процентные торговые пошлины только для того, чтобы получить доступ на рынок США . В то же время, вместо того чтобы использовать преимущества быстрого экономического роста в Азии, Великобритания столкнулась с растущей хищнической политикой Китая и глобальной тенденцией обеспечить безопасность цепочек поставок и перенести их в национальные границы", - указано в публикации.

Выход из ЕС также негативно повлиял на оборонную промышленность Великобритании. Например, страна признала неудачу в переговорах по участию в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития ОПК.

Как пишет Politico, у европейских стран есть мотивация добиваться более близких отношений с Великобританией, но препятствием к этом является отказ страны признать неудачу Brexit.

"Суть здесь не обязательно в том, чтобы заставить ведущих политических лидеров выступать за возвращение Великобритании в ЕС, это тема для отдельного разговора. Суть просто в том, чтобы признать реальность того, насколько второстепенной страной сделала Великобританию эта политическая авантюра. И до тех пор, пока этот момент не наступит, следует опасаться, что отношения Великобритании с Брюсселем останутся нестабильными, а ее национальная политика - опасно неустойчивой", - заключает издание.