Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин
Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин - РИА Новости, 09.02.2026
Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин
Британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2026
Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин
Посол Келин: британские специалисты помогают Киеву планировать диверсии