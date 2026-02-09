Рейтинг@Mail.ru
07:29 09.02.2026
Британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2026
Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин

Посол Келин: британские специалисты помогают Киеву планировать диверсии

© Фото : Посольство России в Великобритании/XПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании/X
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений", - сказал Келин, комментируя присутствие на Украине кадровых офицеров британской армии.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Британия увеличила число военных на Украине
27 января, 22:53
Кроме того, в зоне СВО находится немало британских наемников, отметил дипломат. Они не только участвуют в боевых действиях, но передают боевикам ВСУ опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии, добавил он.
"Насколько можно судить, британские подданные попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, но явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву", - подчеркнул Келин.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
6 февраля, 02:59
 
В миреРоссияКиевВеликобританияАндрей КелинВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
