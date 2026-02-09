https://ria.ru/20260209/britaniya-2073094743.html
Россия может рассматривать Британию как участника конфликта, заявил Келин
Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2026
