Россия может рассматривать Британию как участника конфликта, заявил Келин - РИА Новости, 09.02.2026
03:06 09.02.2026
Россия может рассматривать Британию как участника конфликта, заявил Келин
Россия может рассматривать Британию как участника конфликта, заявил Келин
Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
лондон
россия
украина
андрей келин
вооруженные силы украины
лондон
россия
украина
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, лондон, россия, украина, андрей келин, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Россия, Украина, Андрей Келин, Вооруженные силы Украины
Россия может рассматривать Британию как участника конфликта, заявил Келин

Келин: Россия имеет полное право рассматривать Британию как участника конфликта

Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Россия имеет полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Британия политически направляет, финансово и военно-технически поддерживает, снабжает разведданными, оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами. Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы "Интерфлекс" по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 г. Список баз официально не раскрывается", - сказал Келин.
В миреЛондонРоссияУкраинаАндрей КелинВооруженные силы Украины
 
 
